محمد عفيفي: هكذا أخرج السادات عملية السلام بشكل مسرحي

قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أخرج عملية السلام بشكل مسرحي كبير للغاية، موضحا أن خطاب الرئيس السادات أمام مجلس الشعب آنذاك والذي قال فيه، ستدهش إسرائيل عندما تفاجأ بأنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم"، فهذا كله سبقه مفاوضات واسعة وتم التريتب لإخراج عملية السلام بهذا الشكل المسرحي.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية "المحور"، أن الخطيئة المشتركة التي ارتكبها الرئيس أنور السادات والقادة العرب، هي دخول الرئيس السادات مفاوضات السلام دون ظهير عربي، وكذلك مقطاعة الدول العربية لمصر بعد السلام كان خطأ كبير، واعترف العرب بذلك.

وتابع أنه لو كان هناك تقارب بين العرب والسادات خلال مفاوضات السلام ، لكانت هناك نتائج أفضل منا لوضع الحالي.