محمد عفيفي: علاقة هيكل بالسادات تحتاج لطبيب نفسي يفسرها (فيديو)

تحدث المؤرخ الدكتور محمد عفيفي، عن علاقة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلًا إن علاقتهما التي تحولت من صداقة إلى عداء تحتاج إلى طبيب نفسي.

وأردف عفيفي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هيكل كان صديقا لأنور السادات قبل أن يكون رئيسًا، وكانت تربطهما علاقة وطيدة، لكن في التاريخ كرسي السلطة ليس له أصدقاء.

وأوضح أن الخلاف والعتاب بينهما كان خلاف وعتاب أصدقاء، وعندما اعتقل السادات هيكل، قال في خطابه: "أنا قلت لمحمد، كان يتحدث عنه كصديق".

ولفت عفيفي، إلى أنه قبل وصول السادات إلى الحكم، إذا أراد تمرير أمر لجمال عبدالناصر، كان يوسط هيكل ليكلمه.

وأوضح عفيفي، أن هيكل كتب "خريف الغضب"، بعد وفاة السادات، لم يكن يقدر يكتبه في حياته، وكان محاولة لعلاج نفسي مما فعله به السادات.



