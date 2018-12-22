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حوادث
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:53 م

حبس قاتل زوج والدته بزفتى 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2446344

أمرت نيابة زفتى بمحافظة الغربية، بحبس عامل 4 أيام علی ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوج والدته بـ 9 طعنات مستخدمًا "مطواة"، إثر دخوله في مشادة مع القتيل ووالدة المتهم.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية بقيام عامل بالتعدى على زوج والدته، ويدعى "محمد. ا" 38 عاما سائق، ومقيم بكفر عنان وطعنه 9 طعنات بـ"مطواة" منهم طعنتان نافذتان وأرداه قتيلًا.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم شرطة زفتى والقوة المرافقة له تحت إشراف المقدم حمد خيرى رئيس فرع البحث، والمقدم أحمد مصلح وكيل الفرع، وأسفرت التحريات عن أن مرتكب الواقعة "مصطفى. ا. ع" 20 سنة، عامل ومقيم كفر عنان، لرغبته في طلاق والدته رغما عنها وعن المجنى عليه.

تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان السلاح المستخدم "المطواة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق، والتى أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت سرعة إصدار تقرير الطب الشرعى.

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