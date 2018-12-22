بالصور.. نُصب تذكارية وتماثيل تحكي أحداثًا تاريخية وقصصًا مؤلمة

ترمز النصب التذكارية والتماثيل عادًة إلى شخصيات أو أحداث تاريخية بل وقصص مؤلفة أيضا، تخلدها لتبقى محفورة في ذاكرة الإنسانية، وفقا لموقع قناة (DW) الألمانية، ونذكر هنا بعضا منها بتاريخها وقصصها:



ـ نصب معركة الأمم

يعد هذا النصب الذي يبلغ ارتفاعه 91 مترًا في "لايبزيج"، وقاعته للمشاهير وقبوه من أكبر النصب التذكارية في أوروبا، افتُتح عام 1913، أي بعد مائة عام من معركة الأمم، التي هُزم فيها نابليون هزيمة ساحقة أمام قوات روسيا والنمسا وبروسيا والسويد، وأمام هذا النصب تمتد "بحيرة الدموع"، وهي رمز للحزن على مقتل قرابة 120 ألف شخص في هذه المعركة.



ـ نصب نيدرفالد

أُقيم هذا النصب التذكاري في "روديسهايم" بالجزء العلوي من وادي الراين للتذكير بالحرب الألمانية- الفرنسية 1870-1871 وبتأسيس الإمبراطورية الألمانية بعد ذلك، ويرتفع النصب نحو 38 مترًا، أما الشكل الرئيس فيه "جرمانيا" فارتفاعها 12.5 متر، وتقف جرمانيا- وهي تجسيد وطني لألمانيا- أمام عرش وترفع بيمينها تاج الإمبراطورية.



ـ النصب التذكاري للقتلى اليهود في أوروبا

يتكون النصب المُقام في المركز التاريخي للعاصمة برلين، من حقل لشكل موجة مكون من 2711 قطعة خرسانة، وأُقيم النصب عام 2005 للتذكير بمقتل ستة ملايين يهودي على يد النازيين، ويوثق "مركز المعلومات" المقام تحت النصب بملاحقة اليهود وإبادتهم.



ـ نصب بوخنفالد

"فايمار" مدينة الشعراء والمفكرين، لكن في الفترة بين 1937 و1945 ارتُكب فيها جرائم بشعة في معسكر "بوخنفالد" للاعتقال، حيث سُجن أكثر من ربع مليون شخص من مختلف دول أوروبا، وقُتل نحو 56 ألف منهم، وبات هذا النصب المشهور عالميًا في "فايمار" شاهدًا على هذه الجرائم في مسرحها.



ـ نصب هيرمان

يذكر التمثال الضخم- نصب هيرمان في ديتمولد- الذي يرتفع 54 مترًا في سماء غابة "تويتوبورج" بولاية شمال الراين – ويستفاليا بالأمير الجيرماني أرمينيوس (هيرمان)، الذي هزم ثلاثة فيالق رومانية في معركة "فاروس" سنة 9 بعد الميلاد. وأُقيم التمثال بين عامي بين 1838 و1875، فبعد حقبة من التشرذم السياسي في ألمانيا خلال القرن التاسع عشر، جاء التمثال ليكون رمزًا للهوية الوطنية والوحدة.