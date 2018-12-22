قادة الإمارات يعزون الملك سلمان في وفاة أخيه الأمير طلال

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية مساء السبت، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة أخيه الأمير طلال بن عبد العزيز.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك سلمان وذلك وفق وكالة انباء الإمارات "وام".



كان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز ومن المقرر الصلاة عليه غدًا في العاصمة السعودية الرياض.