القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
محافظات
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:35 م

"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

الدستور داخل كلية
محمد حفيظ
dostor.org/2446337

تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أحد الكليات الفريدة من نوعها داخل مصر وفى الوطن العربي وقارة أفريقيا بأكملها، -فهي أول كلية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء- وتعمل الكلية من خلال لائحة متميزة ومبتكره تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم تكنولوجيات الفضاء

"الدستور" زارت الكلية التي تقع بالحرم الجامعي للجامعة بشرق النيل، والتي تم افتتاحها في شهر مايو من عام 2017 الماضي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، وبدأت الدراسة لأول مرة بالكلية هذا العام في أول برنامج لها وذلك باختيار 140 طالبًا وطالبة الحاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية.

يضم مبنى الكلية المقام على 3 طوابق والذي تم تزويده بأحدث الأجهزة لتدريب الطلاب عمليًا وقاعات تدريس للطلاب تحتوي على أحدث الأجهزة، ومعامل كمبيوتر، ومكتبات تحتوي على أفضل الكتب في مجال الفضاء وغيرها وتلسكوب فضائي يتم من خلاله رصد وتتبع الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الحديثة.

فيما تضم الكلية على 5 أقسام بداخلها وهى أقسام علوم الفضاء، واتصالات الفضاء، والملاحة الفضائية، تكنولوجيا الفضاء، استراتيجيات الفضاء" ومدة الدراسة بالكلية للطالب 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ليحصل الطالب على شهادة التخرج تحمل بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "برنامج الملاحة الفضائية".

وتتيح الكلية للطلاب الخرجين العمل في عدد مجالات ومنها "هيئات الاستشعار والأرصاد وعلوم الفضاء ووكالات الفضاء، وهيئات الملاحة البحرية والجوية والطيران المدني والمطارات، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي والبترول، الجامعات ومعاهد الطيران ومراكز البحوث العلمي، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية "تحكم، استقبال، تتبع"، مصانع الإلكترونيات والمستشعرات والمهمات الفضائية، وشركات الهاتف المحمولة والإتصالات والصناعات المغذية لها، وتدريس العلوم الأساسية وعلوم الفضاء بالمؤسسات التعليمية المختلفة.

وقال الطالب أسامة محمد عيد ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، إنني التحقت بالكلية بعد حصوله على مجموع 93.5% علمي رياضة بالثانوية العامة، وتم ترشيحه لكلية هندسة، ولكني فضلت الإلتحاق بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على الرغم من بعد المسافة كونها أول كلية في تخصصات الفضاء، لأن مجالها جديد داخل مصر، وذلك لحبي لإتصالات الفضاء وسٌنفيد مصر من هذا المجال.

وأوضحت الطالبة علا عصام ومقيمة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، أنها التحقت بالكلية بعد حصولها على مجموع 98% علمي رياضة بالثانوية العامة، وتم ترشيحها أيضًا لكلية هندسة، ولكنى فضلت الالتحاق بالكلية لأنها أول كلية في مصر وأفريقيا، وسيتم تخصيص الطلاب بداية من العام القادم وبعد التخرج لنا العمل في عدد من المجالات ومنها وزارة الإنتاج الحربي.

أشار محمد يكن إبراهيم ومقيم بمحافظة الشرقية، إلى أنه حصل على مجموع 94% في الثانوية العامة، وفضل الإلتحتق بالكلية، لانها تتيح العمل في عدد من المجالات ومنها مهندسين في أكثر من مكان داخل مصر وخارجها ومنها هيئة الاستشعار عن بعد والمطارات المدنية والعسكرية.

وقالت الدكتورة ميرفت عوض عميد الكلية، إن الكلية هي أول كلية على مستوى مصر والبلاد العربية والأفريقية، وتضم كافة التخصصات الفضاء المطلوبة لأي مشروع فضائي أو الفضاء بصفة عامة، وتم إنشاء الكلية لتواجد وكالة فضاء مصرية، وقريبًا سيكون عندنا وكالة الفضاء الأفريقية وسيكون مقر إقامتها فى القاهرة، وبالتالي لابد من إعداد كوادر تكون لديها خبرة كبيرة في المجالات المتخلفة للفضاء.

وأشارت ميرفت، لـ"الدستور"، إلى أن الدراسة بدأت بالكلية هذا العام في أول برنامج وهو الملاحة الفضائية وبدأنا الدراسة فيها بـ140 طالبًا من الحاصلين على أكبر مجاميع الثانوية العامة، وبناءًا على خبراتهم من الدراسة بهذه الكلية سيكونوا القيادة الأساسية لتطوير الصناعة فى مصر، وكل طالب لديه صناعة معينة في الفضاء، مشيرة أن العمل في مجالات الفضاء كبير في مصر بداخلها أو خارجها والطالب المتخرج من الكلية سيكون لديه خبره كاملة لمشروعات الفضاء المختلفة.

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الدراسة بدأت بالكلية هذا العام، وتعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء، وتعمل على تخريج كوادر علمية قادرة على العمل بمنظومة الفضاء العربي والأفريقي والدولي.

أشار منصور، في تصريحات صحفية إلى أن الكلية تهدف إلى نقل تكنولوجيا الفضاء إلى الطلاب والخريجين والباحثين في هذا المجال، لتشكل حجر الأساس الذي يستند عليه برامج الفضاء المصرية والعربية والأفريقية وأجهزتها المختلفة، وأن مجلس الجامعة وافق على المذكرة المعروضة من عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بشأن الموافقة على اعتماد فتح برنامج علوم الملاحة الفضائية، كبرنامج متميز للطلاب الراغبين التقدم للبرنامج من منتسبي الكلية أو المحولين من الكليات الأخرى والشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول.

"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهرين

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أكثر من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

صحف إنجليزية تشيد بإنجازات صلاح: الفرعون المصرى بابا نويل الكريسماس

الباز: أوروبا تستأسد علينا ولا تعاتب أردوغان على حبس 743 رضيعا

علاء عابد: طلبات البرلمان الأوروبي في قضية علا القرضاوي غريبة

"الخارجية الكويتية": نتابع تطورات مقتل رجل أعمال بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

مدرب العين الإماراتي يصدم الأهلي بسبب حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

ألبومات الصور

معرض ومسابقة شعبة المصورين الصحفيين لعام 2018

إصلاح كسر ماسورة مياه أمام ماسبيرو

مواطنون يقطعون ذيل وزعانف دولفين نافق لبيعه في الإسكندرية

بالصور.. "بابا نويل" يصل البحر الأحمر قادمًا من بلجيكا

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

مدرب العين الإماراتي يصدم الأهلي بسبب حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

كشكول

البحر الأحمر الأزهرية: لا تهاون مع المقصرين خلال الامتحانات

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد انطلاق مسابقات المنطقة لطلاب الثانوية

جامعة طنطا ترعي مشروع طلابي بتصنيع سيارة موفرة للطاقة

قرار باستئناف الدراسة بمدرسة "السقف المنهار" بعد 24 ساعة من إغلاقها

انطلاق فاعليات تدريب الإداريين بـ"بنى سويف" الأزهرية

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟

"PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

"الألوان" تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكادميوم المسرطن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎