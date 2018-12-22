"الدستور" داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أحد الكليات الفريدة من نوعها داخل مصر وفى الوطن العربي وقارة أفريقيا بأكملها، -فهي أول كلية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء- وتعمل الكلية من خلال لائحة متميزة ومبتكره تهدف إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم في علوم تكنولوجيات الفضاء



"الدستور" زارت الكلية التي تقع بالحرم الجامعي للجامعة بشرق النيل، والتي تم افتتاحها في شهر مايو من عام 2017 الماضي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، وبدأت الدراسة لأول مرة بالكلية هذا العام في أول برنامج لها وذلك باختيار 140 طالبًا وطالبة الحاصلين على أعلى الدرجات في الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية.



يضم مبنى الكلية المقام على 3 طوابق والذي تم تزويده بأحدث الأجهزة لتدريب الطلاب عمليًا وقاعات تدريس للطلاب تحتوي على أحدث الأجهزة، ومعامل كمبيوتر، ومكتبات تحتوي على أفضل الكتب في مجال الفضاء وغيرها وتلسكوب فضائي يتم من خلاله رصد وتتبع الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الحديثة.



فيما تضم الكلية على 5 أقسام بداخلها وهى أقسام علوم الفضاء، واتصالات الفضاء، والملاحة الفضائية، تكنولوجيا الفضاء، استراتيجيات الفضاء" ومدة الدراسة بالكلية للطالب 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة، ليحصل الطالب على شهادة التخرج تحمل بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "برنامج الملاحة الفضائية".



وتتيح الكلية للطلاب الخرجين العمل في عدد مجالات ومنها "هيئات الاستشعار والأرصاد وعلوم الفضاء ووكالات الفضاء، وهيئات الملاحة البحرية والجوية والطيران المدني والمطارات، وزارات الاتصالات والكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي والبترول، الجامعات ومعاهد الطيران ومراكز البحوث العلمي، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية "تحكم، استقبال، تتبع"، مصانع الإلكترونيات والمستشعرات والمهمات الفضائية، وشركات الهاتف المحمولة والإتصالات والصناعات المغذية لها، وتدريس العلوم الأساسية وعلوم الفضاء بالمؤسسات التعليمية المختلفة.



وقال الطالب أسامة محمد عيد ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، إنني التحقت بالكلية بعد حصوله على مجموع 93.5% علمي رياضة بالثانوية العامة، وتم ترشيحه لكلية هندسة، ولكني فضلت الإلتحاق بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على الرغم من بعد المسافة كونها أول كلية في تخصصات الفضاء، لأن مجالها جديد داخل مصر، وذلك لحبي لإتصالات الفضاء وسٌنفيد مصر من هذا المجال.



وأوضحت الطالبة علا عصام ومقيمة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، أنها التحقت بالكلية بعد حصولها على مجموع 98% علمي رياضة بالثانوية العامة، وتم ترشيحها أيضًا لكلية هندسة، ولكنى فضلت الالتحاق بالكلية لأنها أول كلية في مصر وأفريقيا، وسيتم تخصيص الطلاب بداية من العام القادم وبعد التخرج لنا العمل في عدد من المجالات ومنها وزارة الإنتاج الحربي.



أشار محمد يكن إبراهيم ومقيم بمحافظة الشرقية، إلى أنه حصل على مجموع 94% في الثانوية العامة، وفضل الإلتحتق بالكلية، لانها تتيح العمل في عدد من المجالات ومنها مهندسين في أكثر من مكان داخل مصر وخارجها ومنها هيئة الاستشعار عن بعد والمطارات المدنية والعسكرية.



وقالت الدكتورة ميرفت عوض عميد الكلية، إن الكلية هي أول كلية على مستوى مصر والبلاد العربية والأفريقية، وتضم كافة التخصصات الفضاء المطلوبة لأي مشروع فضائي أو الفضاء بصفة عامة، وتم إنشاء الكلية لتواجد وكالة فضاء مصرية، وقريبًا سيكون عندنا وكالة الفضاء الأفريقية وسيكون مقر إقامتها فى القاهرة، وبالتالي لابد من إعداد كوادر تكون لديها خبرة كبيرة في المجالات المتخلفة للفضاء.



وأشارت ميرفت، لـ"الدستور"، إلى أن الدراسة بدأت بالكلية هذا العام في أول برنامج وهو الملاحة الفضائية وبدأنا الدراسة فيها بـ140 طالبًا من الحاصلين على أكبر مجاميع الثانوية العامة، وبناءًا على خبراتهم من الدراسة بهذه الكلية سيكونوا القيادة الأساسية لتطوير الصناعة فى مصر، وكل طالب لديه صناعة معينة في الفضاء، مشيرة أن العمل في مجالات الفضاء كبير في مصر بداخلها أو خارجها والطالب المتخرج من الكلية سيكون لديه خبره كاملة لمشروعات الفضاء المختلفة.



قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الدراسة بدأت بالكلية هذا العام، وتعد أول كلية مصرية وعربية متخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء، وتعمل على تخريج كوادر علمية قادرة على العمل بمنظومة الفضاء العربي والأفريقي والدولي.



أشار منصور، في تصريحات صحفية إلى أن الكلية تهدف إلى نقل تكنولوجيا الفضاء إلى الطلاب والخريجين والباحثين في هذا المجال، لتشكل حجر الأساس الذي يستند عليه برامج الفضاء المصرية والعربية والأفريقية وأجهزتها المختلفة، وأن مجلس الجامعة وافق على المذكرة المعروضة من عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بشأن الموافقة على اعتماد فتح برنامج علوم الملاحة الفضائية، كبرنامج متميز للطلاب الراغبين التقدم للبرنامج من منتسبي الكلية أو المحولين من الكليات الأخرى والشهادات المعادلة والحاصلين على الحد الأدنى للقبول.