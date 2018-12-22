كورس لتعليم اللغة الفرنسية بـ"ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بقصر أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، حيث أقيمت مسابقات ثقافية للأطفال، إلى جانب بروفة لفرقة الفنون الشعبية مع المدرب خالد نصر، وفرقة الموسيقى والكورال، إضافة إلى محاضرة عن المقامات الغنائية المفرحة التي تدخل الفرحة في القلوب كمقام البياتي بمناسبة بداية العام الجديد حاضرها والمايسترو نصر الدين، كما عقدت ورشة الفنون التشكيلية ورسوم الأطفال بعنوان "شجرة الكريسماس" بمناسبة بدء العام الجديد.



وتستمر فعاليات كورس تعليم اللغة الفرنسية بالقصر تحاضره نرمين أحمد شوكت، إضافة إلى ورش حكى قصص للأطفال، ورشة تعليم فن التطريز.