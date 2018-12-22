لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟

سبب فوز المواطنة الفلبينية، كاتريونا جري، بمسابقة ملكة جمال الكون 2018، مشاعر مختلطة في أوساط مواطني بلدها، الفلبين.



ويعود سبب ذلك في أن بعض الفلبينيين لا يرون ملامح الفائزة "فلبينية بما يكفي"، حيث تنحدر الفتاة من أصل اسكتلندي ممزوج مع آخر فلبيني.



ويعود التنوع الجيني في الشعب الفلبيني إلى حقبة الاستعمار الإسباني للفلبين، والذي دام لأكثر من 330 عاما، حيث يطلق في البلاد على ملامح كاتريونا غري، الملامح "القوقازية".



ولا تعد القصة هي الأولى من نوعها في عالم مسابقات الجمال، ففي عام 2000، سبب فوز المواطنة الهندية، لورا دوتا، في مسابقة "ملكة جمال الكون 2000"، ردود أفعال مشابهة في الهند، إذ لا تعد ملامح دوتا هندية تماما، نسبة لأصول بريطانية في عائلتها.



وفازت ملكة جمال الفلبين، كاتريونا غري، بلقب "ملكة جمال الكون 2018"، في 17 ديسمبر الجاري، عقب منافسة شرسة على اللقب مع ملكتي جمال فنزويلا وجنوب إفريقيا.