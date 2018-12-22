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فن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 10:22 م

أحمد وفيق: أشارك في إنتاج "حراس السر" وسعدت بنجاح "كأنه امبارح"

الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
حسين الجندى
dostor.org/2446333

عبر الفنان أحمد وفيق عن سعادته بنجاح مسلسل "كأنه امبارح"، قائلًا: "ربنا أكرمني أكثر ما كنت أتوقع في المسلسل، الناس شافوني بمنطق تاني شرير ومُحب وأب وشخصيتي فيه كانت مركبة جدًا".

وعن غيابه عن السينما، قال وفيق، لـ"الدستور": "لما تيجي السينما أنا مش هغيب، إحنا لسه بنقول عايزين نعمل سينما، أما بخصوص فيلم - حراس السر - فهو اسم مؤقت، والعمل سيتم تصويره أكتر من بلد منها فرنسا ولندن وايطاليا، وأنا لا أستطيع أن أكشف عن أي تفاصيل لأنني أشارك في إنتاجه".

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