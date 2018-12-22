أحمد وفيق: أشارك في إنتاج "حراس السر" وسعدت بنجاح "كأنه امبارح"

عبر الفنان أحمد وفيق عن سعادته بنجاح مسلسل "كأنه امبارح"، قائلًا: "ربنا أكرمني أكثر ما كنت أتوقع في المسلسل، الناس شافوني بمنطق تاني شرير ومُحب وأب وشخصيتي فيه كانت مركبة جدًا".



وعن غيابه عن السينما، قال وفيق، لـ"الدستور": "لما تيجي السينما أنا مش هغيب، إحنا لسه بنقول عايزين نعمل سينما، أما بخصوص فيلم - حراس السر - فهو اسم مؤقت، والعمل سيتم تصويره أكتر من بلد منها فرنسا ولندن وايطاليا، وأنا لا أستطيع أن أكشف عن أي تفاصيل لأنني أشارك في إنتاجه".