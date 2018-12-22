الأعطال الفنية تؤخر إقلاع رحلات دولية بمطار القاهرة

مواطنون يقطعون ذيل وزعانف دولفين نافق لبيعه في الإسكندرية

عثر مواطنون على دولفين نافق، اليوم السبت، قذفته أمواج البحر على رمال شاطئ أبو قير شرقي الإسكندرية يزن نحو 20 كيلو جرامًا. وقال خالد درديري، أحد أهالي منطقة أبو قير، إنه رأى الدولفين النافق صباح اليوم ...