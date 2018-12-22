الأعطال الفنية تؤخر إقلاع رحلات دولية بمطار القاهرة
تسببت كثافة وطوارئ التشغيل فى تأخر إقلاع رحلات دولية بمطار القاهرة مساء السبت، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية واستضافة ركاب الرحلات المتأخرة بصالات الترانزيت لمنع التكدس والازدحام.
كان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة تلقى إخطارات من شركات اير كايرو يفيد بتاخر اقلاع رحلتها رقم 920 والمتجهة إلى المنامة، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية العمانية رقم 402 والمتجهة إلى مسقط، وتأخر إقلاع رحلة خطوط رويال اير رقم 504 والمتجهة الى عمان بسبب كثافة وظروف التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة.