"بيراميدز" يتعادل أمام إنبي في الدوري الممتاز

سقط فريق "بيراميدز" في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1 - 1) أمام ضيفه إنبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم رامي صبري بهدف لإنبي في الدقيقة 22، ثم تعادل "بيراميدز" بهدف في الدقيقة 39 عن طريق لاعبه محمد فاروق.

التعادل منح كل فريق نقطة واحدة، ليرفع "بيراميدز" رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، كما ارتفع رصيد إنبي إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.