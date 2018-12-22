"تريزيجيه" يشارك في فوز قاسم باشا على بشكتاش بالدوري التركي

شارك اللاعب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، في الفوز الكبير الذي حققه فريقه قاسم باشا على ضيفه بشكتاش بنتيجة (4 - 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري التركي لكرة القدم.

سجل رباعية قاسم باشا، كل من مباي دياني "هدفان" في الدقيقتين 45 و75، ولوريت ساديكو في الدقيقة 11، ودافيد بافيلكافي الدقيقة 83.. فيما أحرز هدف بشكتاش الوحيد لاعبه مصطفى بيكتيميك في الدقيقة 52.

شارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق قاسم باشا، وأكمل اللقاء حتى نهايته، رغم اقتراب رحيله من ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

بهذا الفوز، رفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي.. فيما توقف رصيد بشكتاش عند 26 نقطة في المركز السادس.