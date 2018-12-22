سر صورة الملابس الداخلية للرئيس السادات

قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إن شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تمتلك مقومات الداهية السياسي، بعكس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي كانت شخحصيته كاريزمية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية "المحور"، أن شخصية السادات كانت تعتمد على أسلوب الصدمة في الإدارة، موضحا أن هذه السياسية تصدم صاحبها عندما يكتشف كراهية فئات من المواطنين له.

وتابع أن الفارق بين شخصية الكاريزما وشخصية الداهية السياسي تتضح من عدم وجود صور كثيرة للرئيس عبد الناصر بالمايوه، أو ملابس البحر مع أصداقائه، في حين أن الرئيس السادات والذي كان يتمتع بشخصية الداهية السياسي، نشر صورا له بملابسه الداخلية وهو يحلق ذقنه.

وواصل أن هذه الصور للرئيس السادات لم تكن موجهة للمواطن الشرقي أو المحلي، ولكن هذه الصورة تجذب انتباه الغرب كثيرًا، وتظهره أمامهم بمظهر الرئيس البسيط".