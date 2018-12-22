الباز: أوروبا تستأسد علينا ولا تعاتب أردوغان على حبس 743 رضيعا

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على بيان البرلمان الأوروبي، عن حبس علا القرضاوي، وزوجها، قائلًا إن المنظمات دائمًا تضغط على مصر وتضايقها وتبتزها، ولا تعلق على أفعال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "البرلمان الأوربي يستأسد عندنا، ولا يعاتب أردوغان على حبس 743 رضيعًا".

ولفت الباز، إلى أن البيان يتحدث عن ابنة القرضاوي كمواطنة قطرية، ليصور للعالم أن مصر تتعنت ضد مواطنين قطريين.

وأردف الباز: "ابنة القرضاوي موجه إليها اتهامات بنقل تكليفات وتعليمات من إخوان الخارج، إلى العناصر الإخوانية في الداخل، لتنفيذ تفجيرات واعتداءات، والاتهام الثاني بناء على التحريات أنها تقوم بتمويل العناصر الإرهابية داخل مصر، فوجه لها اتهام المشاركة في التخطيط لقلب نظام الحكم".

وأوضح الباز، أن مشكلة الغرب أنه يتعامل مع القضاء على أنه جزء من الحكومة، والحقيقة أنه مستقل، ويواجه ضغطا من الرأي العام، لإعدام حالات، لكنه يصر على المضي في إجراءات التقاضي العادلة، كما أن الدولة انحازت لدولة القانون، ولم تقم بمحاكمات ثورية بعد 30 يونيو.



