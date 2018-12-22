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فن
السبت 22/ديسمبر/2018 - 11:38 م

قائمة فنانات الـ"هوت شورت": رانيا يوسف ليست الوحيدة (فيديو)

رانيا يوسف
رانيا يوسف
حسين الجندي
dostor.org/2446316

حضرت الفنانة رانيا يوسف إلى حفل الديرجيست، الذي أقيم مساء أمس الجمعة وسط حضور كوكبة من النجوم، فيما ارتدت فستان أصفر جديد قريب من نفس التصميم الذي ظهرت فيه مؤخرًا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأثارت رانيا يوسف الجدل مرة أخري، وعقب حضورها قالت لـ"الدستور"، إن فستانها الجديد اختارت أن ترتديه من نفس مصمم الأزياء الذي ارتدت منه فستان القاهرة السينمائي الذي أثار الجدل، والتقطت عدسة «الدستور» فيديو خاص من وجود رانيا يوسف على السجادة الحمراء، وذلك من أجل تكريمها عن مسلسل "كأنه امبارح".

وفي نفس السياق لم تكن رانيا يوسف الوحيدة، بل كان هناك عدد من الفنانات في حفل الديرجيست الذين ظهروا بفستان كاشفًا لـ"الهوت شورت"، منهم الفنانة نيفان صابر، حيث ارتدت فستانًا مثيرًا كاشفًا لساقيها، ولمنطقة الصدر، وهو ما لفت الانتباه علي السجادة الحمراء في حفل الديرجيست، وحضرت نيفان ليست كمكرمة في المهرجان، لكن كضيفة مثل عدد من الفنانات والفنانين، حيث حضر عدد كبير منهم عمرو يوسف، أحمد عز، دينا، وغادة عبدالرازق، وآخرون.

وظهرت الممثلة الشابة نهي عادل بفستان متقارب بشكل كبير مع فستان نيفان صابر وفستان الفنانة رانيا يوسف، حيث التقطت عدسات المصورين وجودهم علي السجادة الحمراء.

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