ملك الأردن يعزي العاهل السعودي في وفاة أخيه طلال بن عبدالعزيز

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، برقية عزاء من نظيره الأردني عبدالله الثاني في وفاة أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأعلن الديوان الملكي السعودي في وقت سابق اليوم، وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز، ومن المقرر الصلاة عليه غدا في الرياض.