تيسير مطر: "عصر الأحزاب الإلكترونية انتهى"

قال المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف كان فكرة شاركه فيها جمال التهامي ثم توسعت إلى أن ضمت الكثير من الأحزاب السياسية.



وأضاف مطر، خلال مؤتمر تدشين تحالف الأحزاب المصرية، أن مصر فوق الجميع حتى لو اختلفت أيديولوجيات الأحزاب المصرية.



وأوضح أمين عام التحالف، أن عصر الأحزاب الإلكترونية انتهى ولا يمكن أن يكون له مكان في الفترة المقبلة وهو ما يسعى تحالف الأحزاب المصرية لمواجهته.



وتابع: "إحنا هنا علشان نقول للحكومة لو في غلط تقفي عندك هنا في غلط ومحتاجين نصلحه، ببدائل وحلول سيقدمها التحالف من خلال الأحزاب المشتركة فيه".

