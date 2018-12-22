طارق يحيى: هدف مصر للمقاصة المبكر أربك حساباتنا

قال طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إن الهدف المبكر الذي سجله فريق مصر للمقاصة في مرمى سموحة أربك حساباتنا، ووضعنا أمام سيناريو واحد وهو الهجوم الضاغط على المنافس.



كان سموحة تعادل مع ضيفه مصر للمقاصة، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف يحيى، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عانينا خلال العشرين دقيقة الأولى من تفكك الخطوط الثلاثة وعدم تركيز اللاعبين دون مبرر، لكننا عدنا للدخول في أجواء المباراة وكنا الأفضل طوال فتراتها وأهدر لاعبو سموحة عدة فرص محققة للتهديف".

وتابع: "مهمتي توصيل اللاعبين للمرمى والتهديف يتوقف على التوفيق وتركيز اللاعبين، وبشكل عام فإن أداء مستوى الفريق يتطور.. والتدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية سوف تجعل للفريق شكلا آخر".