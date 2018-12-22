الخرطوم تدين الاعتداء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان

أدانت الحكومة السودانية، الهجوم الذي وقع على إحدى فرق آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الانتقالية بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان، مطالبة بمحاسبة المعتدين منعا لتكرار الحادثة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، في بيان رسمي، إن مجموعة أمنية اعتقلت أعضاء الفريق، وعرضتهم لبعض أبشع أشكال الانتهاكات والتعذيب والإهانة لعدة ساعات.



وأكد البيان أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق السلام المنشط واتفاقية وقف العدائيات، إلى جانب كونه يعتبر خرقا فاضحا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان وكرامته وإخلالا بواجب حماية آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي تسعي للمساعدة في إحلال السلام بجنوب السودان.



وأضاف: "حكومة السودان، تدين ما حدث بأشد العبارات، فإنها في ذات الوقت تطالب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بممارسة مهامها في تعقب المتهمين وجلبهم للعدالة والتحقيق معهم وتوقيع أقسى العقوبات عليهم، ليكون هؤلاء عظة لكل من تسول له نفسه انتهاك أو إعاقة تنفيذ اتفاق السلام المنشط وغيره من الاتفاقيات التي بدأت تؤتي أكلها".



ونوه البيان إلى أن حكومة السودان تؤكد أهمية تمكين كل الآليات والأجهزة المنشأة بموجب اتفاق السلام المنشط من القيام بمهامها التي حددها الاتفاق، دون إعاقة أو تأخير.