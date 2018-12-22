رئيس جنوب السودان يعلن دعمه لـ"البشير"

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكد فيه أن استقرار السودان هو استقرار لجنوب السودان وضمان للسلام في الإقليم كله.



وقال سلفاكير، إنه يتابع بقلق الأزمة الطارئة في السودان، معربا عن ثقته بأن الخرطوم بحكمة قيادته ونضج شعبه سياسيا سيعبر هذه الأزمة وهو أكثر قوة وتماسكا، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



ومن جهته عبر البشير عن شكره لسلفا كير وطمأنه على هدوء الأوضاع بالبلاد وتحقيق الاستقرار في كل ربوعها.



وقتل 8 أفراد جراء التظاهرات المندلعة في السودان منذ أيام احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

