علاء عابد: طلبات البرلمان الأوروبي في قضية علا القرضاوي غريبة

وصف علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طلبات البرلمان الأوروبي في البيان الذي أصدره عن قضية علا القرضاوي، وزوجها، بـ"الغريبة".

وقال عابد خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "البرلمان الأوروبي بيقول إما تخلوا سبيلهم، وتنسوا إنكم دولة قانون، أو تحاكموها دلوقتي، وهذا يتعارض مع دولة القانون التي توجب محاكمة عادلة يمر بكل إجراءات المحاكمة، أن يكون لها محامي، ويتم الاستماع للشهود، وحصر للأموال والأملاك، فقضية علا القرضاوي وزوجها من القضايا الصعبة التي تتعلق بالأمن القومي والتمويلات الخارجية".

ولفت عابد، إلى أنه خلال اجتماع الخارجية ووزارة العدل والنواب، قال أحد الحاضرين، إن مثل هذه القضايا يجب نتحدث فيها خارج الوطن، ونذهب إلى المحاكم الدولية، فالبرلمان الأوروبي نسي أن هناك مبدأ اسمه الفصل بين السلطات.



