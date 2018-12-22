شركة طيران يمنية جديدة تطلق رحلات منتظمة إلى الأردن

أطلقت خطوط الملكة بلقيس للطيران اليمنية المؤسسة حديثا اليوم السبت رحلات تجارية منتظمة من مدينة عدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى العاصمة الأردنية عمان.



وقال كيلد بنجر الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي التي تشغل مطار الملكة علياء في الأردن إن شركة الطيران الخاصة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا بين عمان وعدن.



وما زال المطار الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء مغلقا كما هو منذ أن فرض تحالف عسكري تقوده السعودية منطقة حظر طيران بعدما سيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة.



ولم يذكر مسئولو الشركة اسم المالك،واشترت مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين في الآونة الأخيرة حقوق تشغيل خاصة من شركة الخطوط الجوية الوطنية، التي علقت رحلاتها الجوية إلى صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على المدينة.