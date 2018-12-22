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الثقافة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 09:36 م

5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)

5 تماثيل تخلد ذكرى
زينب إبراهيم
dostor.org/2446301

وفقا لموقع قناة (DW)، لا تعتبر التماثيل مجرد أعمال نحتية، لكنها عادة تكون عملا فنيا بهدف تخليد ذكرى شخصية عامة كمفكر أو كاتب أو فيلسوف أو فنان، وهذه 5 تماثيل تخلد ذكرى شخصيات مرموقة بألمانيا:

1- تمثال جوته وشيلر
يرمز التمثال البرونزي المزدوج لعملاقي الأدب الألماني "جوته" و"شيلر" أمام المسرح القومي الألماني منذ عام 1857 إلى صداقة الأديبين في مدينة "فايمار"، وأُدرجت المدينة منذ 1998 على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

2- تمثال مارتن لوثر
تنطبق مقولة المصلح البروتستانتي "مارتن لوثر": "أقف هنا ولا يمكنني شيئًا آخر غير ذلك" على تمثاله البرونزي، وتلك المقولة الشهيرة قالها لوثر حين دافع عن أطروحاته الـ95 أمام القيصر في برلمان فورمس، ولم تغير أطروحاته تاريخ الكنيسة فحسب، بل وتاريخ العالم أجمع، وإلى جانب أكبر تمثال للوثر في ألمانيا نُصبت تماثيل مفكرين ومصلحين أقدم.

3ـ تمثال كارل ماركس
حولت سلطات ألمانيا الشرقية السابقة عام 1953 كامنيتس إلى مدينة كارل ماركس، الأب الروحي للشيوعية، حيث افتُتح تمثال ماركس الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار، عام 1971 بحضور نحو 250 ألف شخص، وعلى جدار المبنى في الخلف كُتبت عبارة ماركس الشهيرة بأربع لغات: " يا عمال العالم اتحدوا"، ومنذ 1990 عاد اسم المدينة القديم إليها، لكن رأس ماركس بقي قائمًا فيها.

4ـ تمثال بيتهوفن
وصل المؤلف الموسيقي الاستثنائي "بيتهوفن" بحقبة فيينا الكلاسيكية إلى الكمال الفني، وكان ممهدًا للرومانتيكية في الموسيقى، لذا احتفت مدينة "بون"- مسقط رأسه- بابنها الذي حقق شهرة عالمية، بهذا التمثال في ساحة مونستر، ولم يحضر افتتاحه عام 1845 ملك بروسيا "فريدريش فيلهلم الرابع" وحده، بل والملكة فيكتوريا أيضًا.

5ـ نصب فالهالا
نصب تذكاري، يشبه معبدًا إغريقيًا، ويحمل هذا النصب الوطني اسم "فالهالا"، قاعة المقتولين في الأساطير النوردية، ومنذ 1842 تُكرم هناك الشخصيات البارزة في اللغة الألمانية بتماثيل ولوحات رخامية، ومنهم قادة وفنانون وكتاب وعلماء وموسيقيون وتم تكريم 195 شخصية، منهم 12 سيدة.

5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)
5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)
5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)
5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)
5 تماثيل تخلد ذكرى أشهر المفكرين والفنانين في ألمانيا (صور)
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