الجهاز الطبي للإسماعيلي: ميندوجا يعاني من شد في العضلة الخلفية

أوضح رئيس الجاهز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي الدكتور صالح الشامي، أن الكاميروني كريستوفر ميندوجا مهاجم الفريق، عانى من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام فريق القطن الكاميروني اليوم السبت.

وأشار الشامي إلى أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي فور عودته ضمن البعثة إلى القاهرة لتحديد مدى إصابته وموعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد.

وكان ميندوجا قد تعرض للإصابة في بداية مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني، اليوم، ضمن إياب مباريات دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا، والتي على إثرها تم استبداله ليشارك شكري نجيب بدلا منه.

يذكر أن نادي الإسماعيلي قد تأهل لدور المجموعات بعد فوزه على القطن بنتيجة (3 - 2) في مجموع المباراتين.