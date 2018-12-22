الويلزي "جاريث بيل" يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

فاز الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات.



وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب مونديال الأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد فوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.



وفاز جاريث بيل بجائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي كايو لاعب العين الإماراتي، ونال الكرة الفضية، بينما حصل على الكرة البرونزية اللاعب سانتوس بوري لاعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني.