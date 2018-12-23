القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
اقتصاد
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:54 ص

أسعار السيراميك اليوم بالأسواق

أسعار السيراميك
أسعار السيراميك
دعاء أبو العزم
dostor.org/2446289

تتعدد أنواع وأشكال السيراميك في مصر، حيث يوجد فرز أول وثانٍ وثالث، كما أن هناك شركات كثيرة تخصصت في صناعة السيراميك.

وتقدم كل شركة العديد من الأنواع والأشكال والأحجام للسيراميك، وأيضًا البورسلين والسيراميك الصيني وروندي، وتختلف الأسعار والعروض والتخفيضات على حسب الجودة والمواصفات، حيث تتناسب مع جميع الإمكانيات.

ونستعرض أسعار السيراميك الموجودة في مصر، اليوم الأحد، على حسب النوع والجودة والمواصفات كالآتي:

ويتراوح سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ بداية من 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 لـ40 جنيهًا.

ويبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.

أما البورسلين فيتراوح سعر المتر منه في معظم شركات مصر ما بين 239 و269 جنيهًا، حيث يختلف السعر حسب الماركة والمواصفات.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ أقل من شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ أقل من شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهرين

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهرين

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

"خارجية النواب" تدعو لتدشين قنوات إعلامية لمواجهة "حرب المعلومات"

سر صورة الملابس الداخلية للرئيس السادات

وزيرة التخطيط: تخصيص 26 مليار جنيه استثمارات لمحافظات الصعيد

محمد العمارى: منع الأطباء من السفر يستوجب توفير «محفزات»

ads
الأكثر قراءة

مدرب العين الإماراتي يصدم الأهلي بسبب حسين الشحات

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

ألبومات الصور

معرض ومسابقة شعبة المصورين الصحفيين لعام 2018

إصلاح كسر ماسورة مياه أمام ماسبيرو

مواطنون يقطعون ذيل وزعانف دولفين نافق لبيعه في الإسكندرية

بالصور.. "بابا نويل" يصل البحر الأحمر قادمًا من بلجيكا

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

مدرب العين الإماراتي يصدم الأهلي بسبب حسين الشحات

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

كشكول

البحر الأحمر الأزهرية: لا تهاون مع المقصرين خلال الامتحانات

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد انطلاق مسابقات المنطقة لطلاب الثانوية

جامعة طنطا ترعي مشروع طلابي بتصنيع سيارة موفرة للطاقة

قرار باستئناف الدراسة بمدرسة "السقف المنهار" بعد 24 ساعة من إغلاقها

انطلاق فاعليات تدريب الإداريين بـ"بنى سويف" الأزهرية

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟

"PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

الصحة

"الألوان" تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكادميوم المسرطن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎