الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:09 ص
336 دولارًا.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2446267
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الأحد، نحو 336 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم الأحد، نحو 336 دولارًا للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 328 دولارًا للطن.
عثر مواطنون على دولفين نافق، اليوم السبت، قذفته أمواج البحر على رمال شاطئ أبو قير شرقي الإسكندرية يزن نحو 20 كيلو جرامًا. وقال خالد درديري، أحد أهالي منطقة أبو قير، إنه رأى الدولفين النافق صباح اليوم ...