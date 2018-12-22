مدرب الإسماعيلي: حققنا 3 مكاسب بالفوز على القطن

أعرب محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته بتأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء القطن الكاميروني اليوم بالتغلب عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، و2 - صفر.



وقال أبوجريشة في تصريحات له عقب مباراة الإياب اليوم:"سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للإسماعيلي مدرب مميز، وبدأ يتعرف بشكل تدريجي على إمكانيات اللاعبين، وأتوقع نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق مسيرة الانتصارات".

وتابع قائلا:"حققنا ثلاثة مكاسب بالتأهل لدور المجموعات، وهي الاستمرار في أفضل بطولة قارية، ومنح اللاعبين دفعة قوية بمسابقة الدوري، والخروج من سلسلة النتائج السلبية، فضلا عن إعادة البسمة للجماهير التي نقدر حزنها على تراجع النتائج محليا".

وأكد مدرب الإسماعيلي، أنه كان في إمكانهم تحقيق الفوز اليوم أو التعادل على أقل تقدير، لكن التأهل هو ما كانوا يسعون إليه بأي طريقة لاستعادة الثقة من جديد للاعبين.

واختتم أبوجريشة تصريحاته:"نجحنا في إقصاء فريق كبير في إفريقيا، ونتطلع لتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة بعد التغلب على عدة صعوبات واجهتنا ونعد الجماهير بأن القادم سيكون أفضل".

