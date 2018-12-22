أمير الكويت يعزي العاهل السعودي في وفاة أخيه الأمير طلال

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت برقية عزاء ومواساة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، في وفاة أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعرب أمير الكويت عن خالص عزائه، وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



كما تلقى الملك سلمان برقيتي عزاء مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي.