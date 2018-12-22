حسام الضمراني على القناة الثانية الأربعاء: "بنصبح عليك"

يحل الزميل حسام الضمراني، المحرر بقسم الثقافة في «الدستور»، عضو لجنة الإعلام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، ضيفًا على برنامج "بنصبّح عليك"، المذاع على القناة الثانية المصرية، وذلك في الثامنة من صباح الأربعاء المقبل؛ للحديث عن حصاد قطاع الثقافة داخل مصر والوطن العربي خلال عام 2018.



يتحدث الضمراني، خلال اللقاء عن العديد من الأحداث والفعاليات والمناسبة الثقافية التي شهدها العام 2018، كما يكشف عضو لجنة الإعلام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، العديد من التفاصيل حول استعدادت معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، المقرر أن تنطلق فعالياته في 23 من يناير المقبل.



«بنصبّح عليك» إعداد علاء شعلان وتقديم أحمد الصاوي.