القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الثقافة
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:58 م

حسام الضمراني على القناة الثانية الأربعاء: "بنصبح عليك"

الكاتب الصحفي حسام
الكاتب الصحفي حسام الضمراني
الدستور
dostor.org/2446236

يحل الزميل حسام الضمراني، المحرر بقسم الثقافة في «الدستور»، عضو لجنة الإعلام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، ضيفًا على برنامج "بنصبّح عليك"، المذاع على القناة الثانية المصرية، وذلك في الثامنة من صباح الأربعاء المقبل؛ للحديث عن حصاد قطاع الثقافة داخل مصر والوطن العربي خلال عام 2018.

يتحدث الضمراني، خلال اللقاء عن العديد من الأحداث والفعاليات والمناسبة الثقافية التي شهدها العام 2018، كما يكشف عضو لجنة الإعلام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، العديد من التفاصيل حول استعدادت معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، المقرر أن تنطلق فعالياته في 23 من يناير المقبل.

«بنصبّح عليك» إعداد علاء شعلان وتقديم أحمد الصاوي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ أقل من شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

الأهلى يخشى مفاجآت جيما الإثيوبى فى آخر مهام محمد يوسف

"عباس" يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

"الصحفيين" تتوعد بحظر المدعو محيي عبيد إعلاميًا

ads
الأكثر قراءة

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين الان

يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو لايف

ألبومات الصور

بالصور.. "بابا نويل" يصل البحر الأحمر قادمًا من بلجيكا

"صحة بني سويف" تواصل "100 مليون صحة" في سان مارك

مستشار وزير الإسكان يتفقد صرف البستان بدمياط (صور)

تكريم المبدعين في مبادرة "ارسم مستقبلك" بالسويس

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

مشاهده مباراه العين وريال مدريد مباشره اليوم يلا شوت حصري HD

القنوات الناقلة لمباراة العين وريال مدريد في النهائي| مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد والعين الان

يلا شوت الجديد HD | بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو لايف

كشكول

بالصور.. مدير تعليم الجيزة يشهد المعرض المحلى للعلوم والهندسة "GSEF 2019"‏

جنوب سيناء الأزهرية تطالب بتأمين كنترولات الامتحانات

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية للصيدلة ببنها

غدًا.. الاجتماع الأخير للدراسات الإسلامية بالزقازيق قبل امتحانات الفصل الأول

غدًا.. وزير الأوقاف يفتتح معرض للكتاب بكلية الدعوة الإسلامية

الأمصار

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

بعد تسببها في فصل موظفين.. العراق يتجه لتحريم لعبة PUBG

انتشال 8 جثث في انهيار مساكن داخل كهف وسط الصين

الفصائل الفلسطينية محذرة إسرائيل: سنغير قواعد اللعبة

انطلاق المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا فبراير المقبل

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

"PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

يا تمر مين يشتريك؟

العلماء يكتشفون طريقة رؤية المادة المظلمة بعيدة المنال

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

"الألوان" تحتوي على نسبة عالية من عنصر الكادميوم المسرطن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎