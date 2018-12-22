مباراة يوفنتوس وروما - بث مباشر - YouTube

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في قمة مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى موسم 2018-2019، حيث يسعى فريق السيدة العجوز في مواصلة انتصاراته في دوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة من 16 مباراة حقق خلالهم الانتصار في 15 جولة مقابل تعادل وحيد كان أمام فريق جنوى، بينما يحتل روما المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة جمعهم من 6 انتصارات و6 تعادلات مقابل 4 هزائم تعرض لها فريق العاصمة الإيطالية، وكان فريق يوفنتوس قد انتصر في مباراة الجولة الماضية على فريق تورينو في ديربي تورينو بهدف نظيف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. أما فريق روما فكان فد حقق الفوز على فريق جنوى في مباراة الجولة الماضية بنتيجة 3-2 ليدخل في صراع المركز الرابع حيث يتساوى 3 فرق وهم روما وساسولو وأتلانتا في عدد النقاط برصيد 24 نقطة خلف ميلان صاحب المركز الرابع الذي يمتلك 27 نقطة ولاتسيو صاحب المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

توقيت مباراة يوفنتوس وروما





هذا ويحل روما ضيفا على فريق يوفنتوس في التوقيتات التالية: 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:30 مساءً بتوقيت الأردن، 10:30 مساءً بتوقيت سوريا، 10:30 مساءً بتوقيت لبنان، 10:30 مساءً بتوقيت العراق، 9:30 مساءً بتوقيت السودان، 10:30 مساءً بتوقيت اليمن، 9:30 مساءً بتوقيت ليبيا، 8:30 مساءً بتوقيت تونس، 8:30 مساءً بتوقيت الجزائر، 8:30 مساءً بتوقيت المغرب، 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:30 مساءً بتوقيت البحرين، 11:30 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 10:30 مساءً بتوقيت الكويت، 10:30 مساءً بتوقيت قطر، 7:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 10:30 مساءً بتوقيت جزر القمر، 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.



