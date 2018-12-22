مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot |بث مباشر مباراة | juventus vs roma يلا شوت| كورة اون لاين

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم في قمة مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، تنطلق في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، بين يوفنتوس وروما في مواجهة نارية في قمة مباريات الجولة السابعة عشر للكالتشيو الإيطالي، بي ان سبورت بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بث حي اليوم السبت 22-12-2018 لايف في الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot |بث مباشر مباراة | juventus vs roma يلا شوت| كورة اون لاين

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم

اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم ضد روما بث مباشر حيث يفتح ملعب اليانز ستاديوم في تورينو ، أبوابه في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت لاستضافة قمة نارية في الكالتشيو بين اليوفي متصدر الترتيب وروما فريق العاصمة الإيطالية، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين، يسعى اليوفي حامل اللقب ومتصدر الترتيب برصيد 46 جمعها من 15 انتصارا وتعادل وحيد للحفاظ على سجله خالي من الهزائم، والمضي قدما في مسيرته الرائعة نحو الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي وسيعول اليجري المدير الفني المخضرم للسيدة العجوز على قدرات نجمه الاول البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي لقيادة الفريق لفوز جديد، وكان اليوفي قد نجح في الفوز في أخر مبارياته على تورينو بهدف رونالدو في ديربي تورينو، لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر اليوم السبت في الدوري الايطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot |بث مباشر مباراة | juventus vs roma يلا شوت| كورة اون لاين

لايف مشاهدة مباراة روما اليوم ضد يوفنتوس بث مباشر حيث ان روما فريق العاصمة الإيطالية الذي يعاني على المستوى المحلي هذا الموسم يدخل مباراة اليوم وعينه على خطف النقاط الثلاث في ديربي مثير من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، حيث يحتل روما المركز السابع برصيد 24 نقطة، جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات و4 هزائم وسيعتمد الفريق كثيرا في مواجهة اليوم على قدرات مهاجم الفريق البوسني دجيكو، شاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد روما اليوم السبت 22 -12- 2018 في الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot |بث مباشر مباراة | juventus vs roma يلا شوت| كورة اون لاين

وستكون المباراة مذاعة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي في بث حي ومباشر في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، تابع مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد روما بث مباشر اليوم السبت في الكالتشيو الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر yalla shoot |بث مباشر مباراة | juventus vs roma يلا شوت| كورة اون لاين