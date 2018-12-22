المالي أمادو حيدرا من سالزبورج إلى لايبزيج حتى 2023

أعلن نادي لايبزيج، صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني لكرة القدم ووصيف بطل الموسم قبل الماضي، السبت ضم المالي أمادوا حيدرا من سالزبورج النمسوي اعتبارا من يناير.



ويمتد عقد اللاعب الشاب (20 عاما)، المصاب حاليا، مع النادي الألماني حتى 30 يونيو 2023، وهو اللاعب الـ 18 الذي ينتقل من سالزبورج الى لايبزيج، وكلا الناديان تملكهما شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.



وصرح مدرب لايبزيج رالف رانجنيك "لا يوجد كثير من اللاعبين في سنه يملكون مثل هذه الطاقة. إنه يملك جميع المؤهلات ليكون خليفة الغيني نابي كيتا في خط وسطنا".



وكان نابي كيتا انتقل في الصيف الى ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، مقابل 60 مليون يورو، بعد أن أمضى موسمين رائعين مع لايبزيج.