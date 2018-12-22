المصري يودع الكونفيدرالية بتعادله مع ساليتاس البوركيني

ودع المصري البورسعيدي، بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد تعادله السلبي مع مضيفه ساليتاس البوركيني، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في إياب دور الـ 32 "الأول" للمسابقة القارية.

وكان المصري قد خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم في بورسعيد بهدفين نظيفين، ليودع البطولة الإفريقية مبكرا، بعدما بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من البطولة.

وتأهل بذلك فريق ساليتاس لدور الـ 32 "الثاني" للكونفيدرالية، حيث سينتظر القرعة المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري، لتحديد الفريق الذي سيواجهه في الدور المقبل.

وفي مباريات أخرى من الدور ذاته، تأهلت فرق كايزر شيفس الجنوب إفريقي بعد فوزه على ألجاكو بلوس بطل مدغشقر بنتيجة 3-0، وكمبالا سيتي الأوغندي بعد فوزه على متيبا سوجار التنزاني بنتيجة 2-1، وموكورا سبور الرواندي بتغلبه على هلال الأبيض السوداني بضربات الترجيح 5-4، والرجاء الرياضي المغربي رغم خسارته أمام سيركل مبيري الجابوني بهدف نظيف، وأشانتي كوتوكو الغاني بفوزه على كاريوبانجي الكيني بنتيجة 2-1، ونهضة بركان المغربي بتغلبه على الاتحاد الليبي بهدف دون رد، وسان بيدرو الإيفواري بفوزه على موتيما بيمبي الكونغولي بنتيجة 2-0.