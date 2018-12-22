يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم على قناة بي إن سبورت hd 4 وسيتولى مهام التعليق على اللقاء التونسي عصام الشوالي، في حين ستكون المباراة منقولة على العديد من القنوات المفتوحة عبر مختلف الأقمار ومنها قناة idman على القمر التركي.

يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE

رابط مشاهدة يوفنتوس وروما

سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة، كل ما عليكم تحديث الصفحة بإستمرار.





يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE



التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس وروما





قبل مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما إليكم التشكيلة المتوقعة من صحيفة “توتو سبورت” قبل موقعة القمة بين يوفنتوس وروما.

يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE







يوفنتوس: تشيزني، دي تشيليو، المهدي بنعطية، جورجيو كيليني، أليكس ساندرو، بنتانكور، بيانيتش، ماتويدي، باولو ديبالا، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو.





روما: أولسين، سانتون، مانولاس، فازيو، كولاروف، كريستانتي، نزونزي، أوندير، زانيولو، فلورينزي، باتريك شيك.

يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE



ويغيب عن اللقاء بارزالي وخوان كوادرادو وكانسيلو من صفوف يوفنتوس، فيما يغيب دي روسي ولورينزو بيليجريني والشعراوي وأنتي كوريتش من روما، ولعب روما ست مواجهات في في هذا المعلب لم يفز في أي مباراة منهما وخسرهما جميعاً، فسجل نادي العاصمة على هذا الملعب سلبي للغاية.

يلا شوت | بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما بويز اليوم | yalla shoot| KOORA LIVE



كونوا متابعين معنا خلال الساعة المقبلة سنوفر رابط البث المباشر.