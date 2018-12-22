القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:47 م

ريال مدريد بطلاً لكأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
أ ش أ
dostor.org/2446220

توج ريال مدريد بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه بعد فوزه على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت باستاد مدينة زايد الرياضية.
سجل رباعية الريال كل من لوكا مودريتش وماركوس لورنتي وسيرجيو راموس ويحيى نادر لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقائق 14 و60 و78 و90، بينما سجل الياباني تسوكاسا شيوتاني هدف العين الوحيد في الدقيقة 86، وشارك النجم المصري حسين الشحات مع العين في المباراة كاملة وقدم مستوى جيدا وحرمه سيرجيو راموس من تسجيل هدف عندما نجح في إبعاد تسديدة الشحات من على خط المرمى.
وكان الريال قد توج العام الماضي بالبطولة على حساب جريميو البرازيلي بهدف نظيف، وتوج أيضا بها العام قبل الماضي بالفوز على فريق كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة 4ـ 2، والنسخة الحالية على حساب العين الإماراتي، وتوج بها من قبل عام 2014 بالفوز على سان لورينزو الأرجنتيني بهدفين نظيفين، ليصبح ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا بمونديال الأندية بأربعة ألقاب.

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