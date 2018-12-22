كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي (بث مباشر)
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي (بث مباشر)
كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي (بث مباشر)
وصل "بابا نويل"، مساء اليوم السبت، إلى مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر استعدادا لاحتفالات رأس السنة "الكريسماس". من جانبه؛ أكد أبوالحجاج العمارى مدير أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، أن ...
واصلت مديرية صحة بني سويف، السبت، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، فعاليات حملة 100 مليون صحة داخل مدرسة سان مارك للغات بمدينة بنى سويف، لمشاركة المعلمين بالمدرسة في المبادرة ...
تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها الدكتور عمرو خطاب، مستشار وزير الإسكان لشئون المرافق، مشروع محطة رفع صرف صحي البستان بتكلفة قدرها ١٦ مليون جنيه. ووجه خلال الزيارة بإنهاء جميع الأعمال، ...