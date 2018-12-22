ماذا يستفيد المواطنون من مشروع "الصوب".. وزير الزراعة يجيب

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، تفاصيل مشروع الصوب الزراعية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والعائد على المواطنين من هذ المشروع.

وأوضح أبو ستيت، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مشروع الصوب الزراعية المقام على مساحة 100 ألف فدان، في 5 مناطق بالجمهورية سيستفيد منه المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن 40% من سعر الخضراوات التي تصل للمستهلك، تذهب للمنتج، و60% منها يذهب للحلقات الوسيطة.

وذكر أن هذا المشروع يمكن أن يختصر 20% من الحلقات الوسيطة، ويخفض 20% من السعر لصالح المستهلك، و20% الأخرى يذهب للمنتج كربح.

وتابع أن الصوب الزراعية تمكن المزارعين من التحكم في الإنتاج وبالتالي فإنه سيساعد على توفير الخضراوات في فترات العروات بأسعار بسيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي تم إنجازه في سنتين فقط، يمكن أن يتم إنجازه خلال 10 سنوت على الأقل في دول أخرى.