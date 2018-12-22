بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر | يلا شوت | SPORTS

يستضيف فريق يوفنتوس، الليلة، نادي العاصمة الإيطالية روما، في إطار الجوالة الـ 17 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.





يغرد فريق “السيدة العجوز” منفردا، ويحتل صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق نابولي، ويواصل الدون كرستيانو رونالدو ورفاقه تقدمهم لتأكيد الصدارة والصعود دون منافسة.





بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر | يلا شوت | SPORTS





على الجانب الآخر، يحاول “ذئاب العاصمة” تفادي الهزيمة السابعة على التوالي في ملعب يوفنتوس وبالتالي تكرار سلسلة سلبية لم تحدث منذ خمسينات وستينات القرن الماضي حين خسر في 8 مباريات متتالية في معقل البيانكونيري.





بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر | يلا شوت | SPORTS





تقام المباراة بين فريقي يوفنتوس وروما، الليلة، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إليانز، وتنقلها قناة Biensports 4 HD.

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر | يلا شوت | SPORTS