النيابة تعاين موقع حريق شقة سكنية في الرحاب

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة حريق شقة سكنية بمدينة الرحاب، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.



تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة الرحاب، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مدينة الرحاب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

