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اقتصاد
السبت 22/ديسمبر/2018 - 08:37 م

"الاستثمار": لن نتعامل بالكاش بداية من منتصف يناير

محسن عادل
محسن عادل
أسماء إبراهيم - هويدا سعيد
dostor.org/2446208

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصر كانت تشهد خلال الفترة الماضية تركز الاستثمارات في مناطق محددة، مشيرًا إلى أن الوزارة عادت لإنشاء المناطق الحرة مرة أخري مؤكدًا أن أول منطقة حرة متخصصة ستفتح هي منطقة المنيا للمنسوجات التي دشنت لتستغل بحث المستثمر الصيني عن أماكن للاستثمار في هذا القطاع.

أضاف عادل، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الحكومة بصدد تدشين الجيل الرابع من المناطق الصناعية الحرة التي تعتمد علي التكامل الصناعي داخل المنطقة الواحدة، مشيرًا إلى أن هناك منطقة تعد في الجيزة لتكنولوجيا المعلومات وأخرى في مطوبس بكفر الشيخ للكيماويات والصناعات المكملة.

وأشار عادل إلى أنه منتصف يناير المقبل سيعلن إنهاء أي تعامل بالكاش داخل الهيئة، مشيرة إلي أن الهيئة تنهي منظومة للربط الالكتروني مع كافة الجهات، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلي المصري لازلت تحتاج لزيادة، لذلك كان هناك توجه أن يكون لدينا صناعات متكاملة.

وأوضح أن الحكومة بصدد تدشين منطقة صناعية حره بالصف ومنطقة أخري للصناعات الغذائية ببنها ومنطقة لصناعات الفوسفات، مؤكدًا أن الهيئة لاحظت مؤخرًا طلب متزايد علي الاستثمار في محافظات كانت تعرف قديمًا بقلة جذب الاستثمار.

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