وزير التعليم العالي يوجه بمراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال الامتحانات

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، التهنئة للمجتمع الجامعي بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد، موجهًا بضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة.



وأكد عبد الغفا - خلال ترأسه اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة المنوفية بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات المصرية- ضرورة اتخاذ كافة الجامعات للاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مقدمًا التهنئة لرؤساء الجامعات بصعود عدد من الجامعات المصرية في تصنيف "شنغهاي"؛ لتتقدم مصر إلى المرتبة الـ 59 على مستوى العالم في مجال التعليم العالي، حسبما ورد في قمة المعرفة التي شهدتها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الشهر الجاري.



وأشار إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمي للجامعات المصرية، مشددًا على ضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليًا عبر منح الجامعات مكافآت مجزية لهم.



ولفت الوزير إلى مناقشة مجلس النواب تعديل 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.



كما وجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، مكلفًا بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وأن يعرض على المجلس في اجتماعه القادم.



وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التي تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، حيث أكد المجلس أن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة، وقابلة للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء.



وقرر المجلس الأعلى للجامعات تولي لجنة القطاع الطبي المسئولية الكاملة في المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى في شكلها النهائي، مؤكدًا أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.



وفيما يتعلق بالعاملين بالجامعة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار رؤساء الجامعات بتكليف منسق عن كل جامعة لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من يناير المقبل، مع مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ ليكون مسئولًا عن تقديم كافة البيانات الخاصة بالعاملين في الجامعة، حيث سيقوم المنسق بتزويد الجهاز ببيان معتمد لكل العاملين بالجامعة وكل الجهات التابعة لها سواء كانوا من القائمين بالعمل فعليا أو المنتدبين أو المعارين.



وقدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرضًا أمام المجلس حول المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي يتضمن الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء وتنمية القدرات وتدشين قواعد بيانات، لخلق قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن كل المعلومات عن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والاستخدام الكفء للعنصر البشري، عن طريق مسح شامل لكل الوزارات والجهات التابعة والمحافظات والمحليات، حيث من المقرر الانتهاء من مسح كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحلول يونيو 2019.



واستعرض الدكتور إبراهيم فتحي مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تقريرًا مفصلًا عن مدى تقدم الجامعات الحكومية في تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تطبيق نظم الاختبارات الإلكترونية في الجامعات.



فيما قدم الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، عرضًا أمام المجلس تناول ثلاث موضوعات شملت؛ تطوير منظومة تواصل الجامعات مع الرأي العام بشكل عام والرأي العام الجامعي بشكل خاص، وتتضمن تفعيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الشائعات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئات التدريس، وخطة تنفيذية لتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام في التسويق للمنظومة الجديدة للنظافة وتدوير المخلفات بالجامعات المصرية، إلى جانب استعراض كيفية تفعيل دور الكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية في إعداد حملات توعية بمنظومة دعم السلع التموينية وتوعية الرأي العام بها.



وقرر المجلس تغيير مسمى كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، كما وافق المجلس على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة بنها.