الباز عن افتتاح مشروع الصوب الزراعية: الدولة لا تبيع الوهم للمواطنين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم افتتاح المراحل الأولى من مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية في 5 مناطق مختلفة بالجمهورية، وذلك بعد سنتين فقط من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع وهو ما يمكن اعتباره إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وأضاف في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الدولة المصرية لا تسوق الوهم للمصريين، منوها إلى أنه خلال العقود الماضية، كان يتم تسويق الوهم للناس ويتم الحديث عن إنجازات ليس لها أثر على أرض الواقع.

وواصل: "أماالآن فيتم نقل افتتاح المشروعات مباشرة أمام المواطنين ويناقش الرئيس المسؤولين في تفاصيل المشروعات التي يتم افتتاحها، لتوضيح العائد والفائدة التي ستعود على المواطنين".