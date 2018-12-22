ألمانيا تحاصر مساجد وجمعيات «الإخوان»

كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية ببرلين، عن تحرك الحكومة الألمانية بقوة لمحاصرة جماعة الإخوان الإرهابية ومراكزها الإسلامية فى جميع أنحاء ألمانيا.

وأوضح «ثابت» أن الأمن يراقب بعض المساجد التى تنشط فيها عناصر جماعة الإخوان، بعد صدور تقرير من الاستخبارات الألمانية يشير إلى علاقة هذه المساجد بدعم خطاب الكراهية والتطرف، فضلًا عن تمويل القائمين على هذه المساجد للإرهاب.

كان تقرير ألمانى حديث قد حذر من أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع الألمانى على المدى المتوسط.

