كوالياريلا يسجل في دوري إيطاليا وحكم الفيديو يحسم فوز سامبدوريا

سجل فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا في المباراة السابعة له على التوالي في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم بينما تم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع في الانتصار المثير للفريق 4-2 على ارض امبولي اليوم السبت.



وتم إلغاء هدف لكوالياريلا في الدقيقة الرابعة بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد وتم اللجوء لنفس التقنية لتأكيد ركلة جزاء لامبولي نفذها مانويل باسكوال في الدقيقة 11.



وتعادل جاستون راميريز في الدقيقة 41 ليتم بعدها احتساب ركلة جزاء لسامبدوريا في بداية الشوط الثاني بسبب خطأ من ماتياس سيلفستري ضد لورينزو تونيلي لكن الحكم الغى القرار بعدها بنحو ثلاث

دقائق بعد مراجعة اخرى لحكم الفيديو.



ووضع كوالياريلا (35 عاما) سامبدوريا في المقدمة مواصلا مسيرته المميزة قبل ان يتعادل فرانشيسكو كابوتو لامبولي وسط المزيد من الاضطراب بعد ان تم الغاء هدفه في البداية بداعي التسلل ثم تم اقراره عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد.



وحسم هدفان سجلهما جيانلوكا كابراري المباراة لسامبدوريا الذي تقدم للمركز السادس، وعادت تقنية حكم للظهور من جديد بعد ان سجل انطونيو لا جوامينا الهدف الثالث لامبولي قبل ان يلغى بداعي التسلل.



وشهد لقاء ساسولو على ارضه امام تورينو المزيد من الاثارة بسبب تقنية حكم الفيديو المساعد بعد ان تم الغاء هدف الفوز لتورينو في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وضع اندريا بيلوتي فريق تورينو في المقدمة في الدقيقة 54 ليسجل بعدها انريكو برنيولا هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل ان يهز اياجو فالك الشباك لصالح الضيوف قبل ان يلغيها الحكم بداعي التسلل بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو.