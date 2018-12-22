الرجاء البيضاوي يتقدم في كأس الاتحاد الإفريقي رغم الخسارة

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للدور الثالث للبطولة رغم خسارته 1- صفر أمام مستضيفه سيركل مبيري الجابوني في إياب الدور الثاني اليوم السبت.



وجاء هدف المباراة الوحيد قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بفضل تسديدة للمهاجم ناني نونو خدعت الحارس أنس الزنيتي وسكنت شباكه.



وصعد الرجاء للدور الثالث، قبل دور المجموعات، بفضل فوزه 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه في الذهاب 5- صفر في الدار البيضاء.



وودع المصري البورسعيدي، الذي بلغ الدور قبل النهائي في النسخة الماضية، المسابقة بعد تعادله سلبيا مع مستضيفه ساليتاس ممثل بوركينا فاسو.



وتأهل ساليتاس للدور الثالث بعد فوزه في بورسعيد 2- صفر الأسبوع الماضي.



وودع هلال الأبيض السوداني المسابقة أيضا بعد خسارته 5- 4 بركلات الترجيح أمام مستضيفه موكورا الرواندي بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراتي الذهاب والعودة.



وستجرى قرعة الدور الثالث للبطولة يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي في القاهرة.