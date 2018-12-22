وزيرة التخطيط تكشف ثمار مؤتمرات أخبار اليوم الاقتصادية

أعربت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي واختيار التصنيع كقضية التنمية والتشغيل.



جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، الذي يعقد تحت عنوان "التصنيع... طريق المستقبل" والمنعقد خلال الفترة من ٢٢- ٢٣ ديسمبر.



أضافت السعيد، أن المؤتمر يأتي تعزيزا للنهج التشاركي لكافة اطياف المجتمع للمشاركة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن وزارة التخطيط كانت حريصة على متابعة تبسيط الإجراءات وتسهيل بيئة الاستثمار ودعم حزمة القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس.



وأوضحت السعيد، أنه تم الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي وتفعيل قانون الدفع الإلكتروني وانشاء مجلس الأعلى للدفع الإلكتروني، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبلغت الاستثمار العامة التي نفذتها الدولة خلال العام المالى ٢٠١٨ بلغت ٨٠ مليار جنيه كاستثمارات عامة للدولة.



أشارت الوزيرة إلى اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مبادرة البنك المركزي برصد ٢ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الى مجلس الوزراء وكذلك جهود النهوض بريادة الأعمال، إلى عمليات التعداد الاقتصادي في مصر التي يجرى تنفيذها وكذلك زيادة الاستثمارات الموجه الى الصعيد بقيمة ٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢ مليار جنيه في الأعوام السابقة.



وأكدت الوزيرة، أن مصر حققت معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية كما يقود النمو حاليا قطاع الاستثمار الاجنبي المباشر، لافتا إلى استمرار الاصلاحات التشريعية لإصلاح الاقتصادي المصري، وأن قطاع الصناعة هو القطاع الواعد ونعول عليه في التنمية وهو القطاع الذى يحتاج الى دعم ومزيد من الجهد.



فى نهاية كلمتها وجهت الشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظميها المؤتمر.