السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:46 م
بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو - YouTube
بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو - YouTube
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يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره سيلتا فيجو على ملعب كامب نو التاريخي لحساب الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني الليجا موسم 2018/2019.
ويضع نادي برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، العديد من الأهداف أمام عينيه خلال مباراة سيلتا فيجو المنتظرة مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو.
ويستهدف برشلونة تحقيق النقاط الثلاث الكاملة أمام خصم ليس بالسهل تماماً، من أجل مواصلة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني في طريق الحفاظ على اللقب المحلي.
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