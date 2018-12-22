بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو - YouTube

يستضيف نادي برشلونة اليوم نظيره سيلتا فيجو على ملعب كامب نو التاريخي لحساب الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني الليجا موسم 2018/2019.





ويضع نادي برشلونة بقيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي، العديد من الأهداف أمام عينيه خلال مباراة سيلتا فيجو المنتظرة مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو.





ويستهدف برشلونة تحقيق النقاط الثلاث الكاملة أمام خصم ليس بالسهل تماماً، من أجل مواصلة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني في طريق الحفاظ على اللقب المحلي.