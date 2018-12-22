مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين (LIVE) اليوم

يا تمر مين يشتريك؟

تعد مصر من الدول الرائدة في صناعة التمور ومن الدول الكبرى في تصديره حيث تحتل المركز الأول عالميًا فى إنتاج التمور، ويصل حجم إنتاج مصر سنويًا 16 مليون طن وهو ما يمثل 18% من إجمالى الإنتاج العالمى الذى ...