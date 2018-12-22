القاهرة : السبت 22 ديسمبر 2018
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السبت 22/ديسمبر/2018 - 07:40 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين (LIVE) اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين (LIVE) اليوم

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين (LIVE) اليوم

يفتح استاد مدينة زايد الرياضية أبوابه لاستضافة نهائي كأس العالم للأندية 2018 بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، وذلك يوم السبت القادم 22 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1440 هجرياً.



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