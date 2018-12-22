يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين الدوري الاسباني يوتيوب كورة لايف

فريقي برشلونة وسيلتا فيغو ضمن بطولة الدوري الاسباني 2019، في الأسبوع السابع عشر، يستضيف برشلونة نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم ، السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني ، برشلونة لم يسبق أن حقق الفوز على سيلتا فيجو في أول مواجهة بينهما في الموسم منذ التغلب عليهم في 2013 بثلاثية نظيفة.





يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين الدوري الاسباني يوتيوب كورة لايف

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة وسيلتا فيغو في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين الدوري الاسباني يوتيوب كورة لايف





نحن في الدستور الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو مباشر في لقاء اليوم السبت 22 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اون لاين الدوري الاسباني يوتيوب كورة لايف





مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو مباشر

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